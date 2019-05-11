«Фиорентина» — «Милан»: прогноз «Чемпионата» на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Милан». Начало встречи 11 мая 2019 года запланировано на 21:30 мск.



Ставка: «Милан» не проиграет и ТМ 3,5 мяча за 1.91



«Фиорентина» уже давно потеряла турнирную мотивацию и играет в своё удовольствие. Получается так себе: предыдущая победа одержана 17 февраля, с тех пор за 11 туров набрано жалких пять очков. Ещё два месяца назад можно было мечтать о еврокубках, а теперь потолком видится 10-е место.



Несмотря на кошмарные результаты, порой «фиалки» смотрятся бодро. Это молодая команда с интересной атакой, которую губит нестабильность и постоянные ошибки в обороне. В удачный день она готова «возить» даже фаворитов, вот только по весне такие дни случаются крайне редко.



На стороне подопечных Винченцо Монтеллы разве что история личных встреч. «Милан» не выигрывал во Флоренции с марта 2014 года. С тех пор — два поражения и две ничьих в четырёх встречах. Только это и останавливает нас от ставки на лобовую победу гостей за бодрые 2.48.



А вот П2 с нулевой форой за 1.79 выглядит надёжно. «Фиорентина» явно находится не в лучшем состоянии, тогда как гостям победа нужна любой ценой. Едва ли качество футбола получится высоким, но своего россонери с горем пополам, скорее всего, добьются. Второй вариант — Х2 + ТМ 3,5 мяча за 1.91».

«Фиорентина» – «Милан». Прогноз: Гаттузо продолжит погоню за Лигой чемпионов «Милан» не выигрывал во Флоренции с марта 2014 года.