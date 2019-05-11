Роуз Намаюнас — Джессика Андраде: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 237

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой ММА UFC 237 Роуз Намаюнас (США) — Джессика Андраде (Бразилия), который состоится 12 мая.



Ставка: Джессика Андраде победит за 1.85



«Роуз Намаюнас — это та самая девушка, которую в российском мире ММА почему-то называют «Витёк». Это та самая девушка, сотворившая сенсацию и убравшая с дороги казавшуюся незыблемой Йоанну Еджейчик, которая, как мне кажется, слишком зазвездилась и дважды получила от Роуз. При этом Намаюнас проигрывала Каролине Ковалькевич. А позже польская спортсменка была просто уничтожена как раз Джессикой Андраде.

Андраде — это реально очень мощная девушка, которая идёт на серии из трёх побед. Я думаю, что именно эта серия позволила ей подобраться к чемпионскому бою.



Роуз Намаюнас будет иметь преимущество в габаритах, в длине рычагов, если так вообще можно сказать про девушку. Что касается борьбы, то и здесь небольшой перевес будет на стороне Намаюнас. Джессика Андраде в свою очередь будет достаточно агрессивна, будет идти вперёд и стараться смять свою оппонентку, так как она бьёт жёстче и мощнее. Андраде выбрасывает больше ударов за раунд, чем её нынешняя соперница. Но при этом у Намаюнас более высокая точность и лучшая защита от ударов. Поэтому поединок обещает быть очень ровным и очень жарким. Мы получаем конкурентное противостояние с непредсказуемым финалом, но фаворитом я считаю Джессику Андраде, которая и победит».