«РБ Лейпциг» — «Бавария»: фрибет за верный прогноз на матч

В 33-м туре Бундеслиги встретятся «РБ Лейпциг» и «Бавария». Букмекеры оценивают шансы мюнхенцев выше: поставить на гостей можно с коэффициентом 1.70. Это соответствует вероятности 57%. На успех «Лейпцига» эксперты предложили коэффициент 4.75 (21%). Вероятность ничейного исхода аналитики оценивают коэффициентом 4.40 (22%).



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Матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» начнется 11 мая в 16:30 мск. В случае победы мюнхенский клуб станет чемпионом за тур до окончания первенства. Сейчас баварцы опережают дортмундскую «Боруссию» на 4 очка.