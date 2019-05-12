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«Зенит» — ЦСКА: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч

«Зенит» — ЦСКА: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч
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В 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» примет ЦСКА. За 3 тура до финиша питерцы уже стали чемпионами, а москвичи ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. Команда Виктора Гончаренко отстаёт от занимающего 3-е место «Краснодара» на 2 очка. По прогнозам экспертов, шансы хозяев выше. Поставить на «Зенит» в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.60, что соответствует вероятности 37%. Шансы ЦСКА победить аналитики оценили коэффициентом 2.70 (36%). Поставить на ничью можно за 3.45 (27%).

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Матч «Зенит» — ЦСКА начнется 12 мая в 19:00 мск.

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