«Зенит» — ЦСКА: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» примет ЦСКА. За 3 тура до финиша питерцы уже стали чемпионами, а москвичи ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. Команда Виктора Гончаренко отстаёт от занимающего 3-е место «Краснодара» на 2 очка. По прогнозам экспертов, шансы хозяев выше. Поставить на «Зенит» в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.60, что соответствует вероятности 37%. Шансы ЦСКА победить аналитики оценили коэффициентом 2.70 (36%). Поставить на ничью можно за 3.45 (27%).



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Матч «Зенит» — ЦСКА начнется 12 мая в 19:00 мск.