«Атлетико» — «Севилья»: букмекеры назвали фаворита матча 37-го тура Примеры

В матче 37-го тура Примеры сыграют «Атлетико» — «Севилья». Встреча состоится сегодня, 12 мая, начало — в 19:30 мск.



Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.07. Это соответствует вероятности 47%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.55 (26%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.45 (27%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.80. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.00. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.65. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.50).



«Атлетико» — на втором месте в чемпионате, набрав 74 очка. «Севилья» (55) — на 6-м месте в турнирной таблице.