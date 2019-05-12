«Зенит» — ЦСКА: аналитики оценили шансы команд в матче 28-го тура РПЛ

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» примет ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 12 мая. Начало — в 19:00 мск.



По оценке экспертов, шансы хозяев выше. Поставить на «Зенит» можно с коэффициентом 2.60, что соответствует вероятности 37%. Шансы ЦСКА победить аналитики оценили коэффициентом 2.70 (36%). Сделать ставку на ничью можно за 3.45 (27%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.02. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.78. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.78. За 1.92 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).



За 3 тура до финиша питерцы уже стали чемпионами, а москвичи ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. Команда Виктора Гончаренко отстаёт от занимающего 3-е место «Краснодара» на 2 очка.