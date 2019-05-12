«Рома» — «Ювентус»: эксклюзивные коэффициенты на матч 36-го тура Серии А

12 мая в матче 36-го тура Серии А сыграют «Рома» и «Ювентус». Матч начнётся в 21:30 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты, которые увеличивают потенциальный выигрыш на ставках.



Поставить на победу хозяев поля в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.50. Это соответствует вероятности 38%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.75 (35%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 3.45 (27%).



За 3 тура до конца чемпионата «Ювентус» уже обеспечил себе 1-е место, набрав 89 очков. У «Ромы» 59 очков, команда на 6-м месте в турнирной таблице.



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