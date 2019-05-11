Жозе Алду — Алекс Волкановски: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 237

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой ММА UFC 237 Жозе Алду (Бразилия) — Алекс Волкановски (Австралия), который состоится 12 мая.



Ставка: Волкановски победит за 2.25



«Настоящий бой, прекрасная возможность для легенды красиво уйти в закат. Серьёзный оппонент, который может быть низвергнут на глазах родной публики, — это ли не шанс всем доказать, что ты всё ещё крут, и отправиться покорять боксерские вершины, о чем Жозе Алду уже успел обмолвиться. Бразилец никому не проигрывал 9 лет, пока не попал на Коннора. Потом было ещё два поражения от Макса Холлоуэя и толпа заговорила о скорой пенсии и забвении. Жозе утёр нос скептикам, когда одержал несколько побед подряд, в том числе и над очень крутым Джереми Стивенсом. Если говорить про сильные стороны Жозе, то они всем прекрасно известны: разносторонний боец, очень опытный, великолепная стойка, мощный удар, темповая работа, шикарная защита от переводов.

Алексу Волкановски придётся драться не только с матёрым волчищем, но и с 15-тысячной недружелюбно настроенной толпой, которая будет поддерживать своего кумира. У этого проспекта всего одно поражение, и он стремительно рвётся к вершинам лиги. Скальп такого опытного бойца, как Альдо, серьёзно укрепит позиции Волкановски в общей иерархии. В последнем поединке Алекс Волкановски разнёс Чэда Мендеса, который тоже, знаете ли, далеко не самый мешок. Если говорить о статистике и тактике, то Волкановски всё время работает в атаку, постоянно висит на сопернике. Он выбрасывает больше ударов, чем Жозе, но Альдо бьёт точнее. А бразилец, как мы помним, обладает очень мощным одиночным выстрелом.



Будет очень конкурентный бой. Волкановски, который обладает неплохими навыками борьбы, едва ли сможет их применить в полной мере, ибо у Жозе процент защиты от переводов почти идеальный — 92, поэтому здесь Алекс, скорее всего, сможет рассчитывать максимум на клинч. Конечно, опыта у Алду гораздо больше, но Волкановски значительно свежее. Он не так измотан тяжёлыми битвами и не пропускал таких разрушительных ударов. И тем более не оказывался в таких нокаутах. Я думаю, что в этом поединке преимущество будет на стороне пресловутой свежести, поэтому поставлю на Волкановски».