«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на суперматч 28-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: обе забьют за 1.77



«Зенит», выходя на матч с ЦСКА и не решая никаких турнирных задач, будет иметь репутационные и имиджевые потери, если сыграет неудачно. Всё-таки полный стадион, будет вручение чемпионского кубка, поэтому «Зенит», на мой взгляд, сыграет максимально оптимальным составом в максимально боевой готовности. Здесь и принципиальный соперник и аудитория обязывают. Поэтому спустя рукава «Зенит» точно играть не будет.



Армейцам надо решать свои задачи. Попадание в Лигу чемпионов через квалификацию никто не отменял. С возвращением Николы Влашича у ЦСКА больше вариантов появится в атаке, но мы видим по весенней части чемпионата, что ЦСКА играет неубедительно в обороне, пропуская в каждом матче. Поэтому мой прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА — «обе забьют».



Я думаю, что и Дзюба будет предельно мотивирован, и у ЦСКА очень хорошая группа атаки, поэтому голы здесь должны быть. Можно также сыграть «верх» в этом матче, либо «тотал больше 2,5 и обе забьют». За это дают более приличный коэффициент. В том, что в этом матче будут голы, я практически не сомневаюсь — ЦСКА надо идти в атаку, а «Зениту» просто бессмысленно сидеть в обороне и пулять мяч вперёд.



Помните, как «Спартак» два года назад, став чемпионов страны, выходил на матч с «Тереком»? Тогда «Спартак» просто летал по полю. Не исключаю, что и у «Зенита» может повториться такая же история. Я накидал вариантов, а вы уже дальше выбирайте сами».