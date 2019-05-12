«Спартак» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Уфа» в 28-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 12 мая, на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.



Ставка: победа «Спартака» ровно в 1 мяч за 3.25



«Честно говоря, этот матч вызывает у меня большие сомнения, вопросы. Точно «Спартаку» не будет легко в этой встрече. Тут даже оракулом быть не нужно. «Уфа» при Евсееве собралась, бьётся в каждом матче и вполне может избежать стыков, учитывая, что «Динамо» снова не победило, Самара вообще проиграла. Просто так «Спартаку» уфимцы ничего не отдадут. Вообще матчи с «Уфой» для «Спартака» постоянно складываются довольно тяжело, в том числе и в Москве.



Но всё-таки победа над «Уралом» показала, что у «Спартака» тоже есть характер. Он хочет играть в еврокубках. А если не выиграть у «Уфы», то поезд может просто уехать, не дождавшись «Спартака». Это важнейшая игра. Правда, так можно сказать о любой оставшейся. Но это последняя домашняя игра. Потом уже останутся две гостевые встречи. Кровь из носу надо выигрывать сейчас. И он может это сделать. Исполнители позволяют. Просто необходим правильный настрой.



Поставлю на победу «Спартака» ровно в 1 мяч. Думаю, 2:1 в этом матче вполне может случиться».