«Зенит» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 28-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 28-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Зенит» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.35



«Весь вопрос в настрое «Зенита»: команда уже отмечает чемпионство или ещё нет. Но в любом случае он играет дома и захочет устроить праздник и своим болельщикам на стадионе, да и себе — на поле. Но ЦСКА предельно мотивирован.

Армейцы понимают, что для них это один из последних шансов побороться за Лигу чемпионов. Поэтому я бы поставил на то, что москвичи не проиграют — Х2. Но такой вариант оплачивается не очень хорошо. Поэтому рискну и поставлю ничью».



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