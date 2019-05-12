«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 38-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Сити» со счетом 2:0 за 5.75



«Честно говоря, даже не знаю, какой коэффициент выбрать, чтобы это было интересно. Пожалуй, в игре, где всё предопределено, где всё понятно, где никто не сомневается в победе «горожан» и мало кто, на мой взгляд, думает, что «Брайтон» способен забить, даже играя дома, хотя бы один мяч команде Хосепа Гвардиолы, надо ставить на то, что «Манчестер Сити» ограничится двумя голами.



Действительно, «горожане» выглядят несколько натужно в последних встречах. Не то чтобы они уже доползают до финиша — скорее, добегают, не допуская при этом каких-то осечек в виде потери очков. И, мне кажется, именно эта ставка — «низ» — самое интересное, что в этом матче может быть.



Ну и победа «Сити» в каждом из таймов, по голу в каждом из таймов и общий счёт 2:0».



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