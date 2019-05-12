«Зенит» — ЦСКА: прогноз Александра Шмурнова на матч 28-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.23



«Что будет в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между питерским “Зенитом” и московским ЦСКА, я абсолютно не могу предсказать. Команда Сергея Семака уже досрочно оформила чемпионство и может с чистой совестью просто доигрывать сезон.



Пытаюсь вспомнить матчи питерцев последних лет, когда они также досрочно обеспечивали себе чемпионский титул. Четыре года назад была встреча с “Уфой”. Тогда питерцы сумели забить и не проиграли. Сейчас ситуация несколько иная, ведь в соперниках уже не скромные уфимцы, а вполне реальный раздражитель в лице ЦСКА.



Мне не кажется, что “Зенит” должен выйти на поле и просто отбывать номер. На своём новом, красивом стадионе, который наверняка будет переполнен, питерцы обязаны дать бой ЦСКА даже в подобной ситуации, когда им ничего не нужно. К тому же бомбардирская гонка в РПЛ ещё не закончена, а главные действующие лица будут на поле. Сердар Азмун может в очном противостоянии посоперничать с Федором Чаловым. Думаю, что нас ждет яркая игра. Тем более армейцам-то очки для попадания в Лигу чемпионов очень нужны. Ставлю на «обе забьют + тотал больше 2,5».