«Зенит» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч 28-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.44



«Матчи между питерским «Зенитом» и московским ЦСКА всегда получаются крайне упорными и принципиальными. Однако сейчас этой принципиальности может не хватить. Команда Сергея Семака уже досрочно оформила долгожданное чемпионство и может просто доигрывать чемпионат в своё удовольствие.



А вот ЦСКА очень нужны очки, поэтому именно армейцы могут добавить этому противостоянию огня. Плюс ко всему команда Виктора Гончаренко занимает первое место во всей Российской Премьер-Лиге по набранным очкам в выездных матчах. К тому же армейцы отстают от идущего на третьей строчке «Краснодара» на два очка. Поэтому ЦСКА очень нужны заработанные баллы, ведь сезон без путевки в Лигу чемпионов будет расцениваться как неудовлетворительный результат.



ЦСКА может не устроить даже ничья в Санкт-Петербурге. «Зенит» же получит чемпионский Кубок и при своих болельщиках просто не станет играть, спустя рукава. В первом круге армейцы со счетом 2:0 одолели соперника. До того матча команды четыре раз подряд разошлись миром. Думаю, такое вполне возможно и на этот раз. Поэтому ставлю на ничейный результат».