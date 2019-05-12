«Зенит» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на суперматч 28-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи 12 мая 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Ставка: победа «Зенита» с форой «0» за 1.86



«Фора «0» на «Зенит» за 1.86 выглядит прекрасным вариантом со всех сторон. Единственным опасением может стать форма и настрой хозяев, но здесь есть два важнейших фактора, которые всё перевешивают. Во-первых, коллектив Сергея Семака выступает дома и явно не захочет омрачать празднование чемпионства поражением. Да и болельщиков необходимо отблагодарить. Кроме того, ЦСКА — это ещё и принципиальный соперник, следовательно, с эмоциями и желанием у сине-бело-голубых должен быть полный порядок.



За пять последних матчей «армейцы» продемонстрировали следующие результаты: 2:3 — с «Оренбургом», 1:1 — с «Локомотивом», 2:0 — с «Анжи», 0:2 — с «Краснодаром» и 2:2 — с «Динамо». То есть команда Виктора Гончаренко на указанном отрезке сумела выиграть и не пропустить только в поединке с махачкалинцами, а во всех остальных случаях испытывала массу трудностей даже с середняками.



После возобновления РПЛ «Зенит» не потерпел ни одного поражения. За весь сезон во внутреннем первенстве сине-бело-голубые уступили на своём поле только «Рубину», когда к декабрю у большинства футболистов кончились силы из-за сумасшедшей нагрузки. Фора «0» на хозяев с огромной вероятностью гарантирует нам возврат, а при удачном стечении обстоятельств есть шанс получить прибыль.



Виктор Гончаренко умеет проводить большие матчи и должным образом готовить свою команду к конкретному сопернику, но уж слишком нестабильно выглядит нынешний ЦСКА, чтобы всерьёз претендовать на три очка в Санкт-Петербурге. «Армейцы» способны сконцентрированно отбегать 90 минут и обойтись без «привозов» в обороне, однако с «Зенитом» это не является гарантией победы».

«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Семак не станет помогать «армейцам» «Зенит» ещё не проигрывал после возобновления чемпионата РПЛ, а у ЦСКА лишь одна победа в пяти последних матчах.