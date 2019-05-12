«Рома» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 36-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус». Начало встречи 12 мая 2019 года запланировано на 21:30 мск.



Ставки: тотал меньше 2,5 мяча за 2.13, ничья за 3.52.



«Эти команды играют, как правило, низовые матчи. В данном случае нет оснований ожидать чего-то другого. «Ювентус» давно закончил сезон, два последних матча сыграл как раз вничью. «Роме» ещё нужны очки, чтобы финишировать в зоне еврокубков, поэтому играть в открытый футбол с «Ювентусом» Раньери не будет. «Рому» стратегически устроит ничья — это лучше, чем раскрываться и остаться вообще ни с чем», — сказал Георгий Черданцев.

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