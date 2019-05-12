«Атлетико Мадрид» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Севилья» в 37-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: «Севилья» не проиграет за 1.77



«Атлетико» по большому счёту сезон доигрывает, а вот «Севилья» борется за четвёртое место, которое даёт право играть в Лиге чемпионов. Борется неважно и не очень удачно. «Севилья» дома проиграла «Леганесу», которому вообще ничего не надо было, — 0:3, а «Атлетико» с таким же счётом проиграл в гостях «Эспаньолу».



Чего можно ждать от матча этих команд? Сейчас между «Атлетико» и «Реалом» в турнирной таблице 6 очков, то есть ничья в этом матче гарантирует команде второе место в турнирной таблице. Если вдруг «Атлетико» две игры проиграет, а «Реал» выиграет, то «Реал» окажется выше, так как по личным встречам у него преимущество. Я в это, честно говоря, не верю, потому что «Атлетико» играет последний матч дома при своих болельщиках и после 0:3 постарается реабилитироваться.



Вопрос, какой состав выставит на игру Диего Симеоне, пока ещё открыт. Может, кто-то сыграет из основных футболистов, кто-то не сыграет. Будет трогательная церемония прощания с Диего Годином, который долгое время играл за «Атлетико». Спустя рукава и просто отбывать номер в таком матче «Атлетико» вряд ли будет.



«Севилье» позарез нужны очки, плюс надо рассчитывать на то, что «Валенсия» и «Хетафе» в своих матчах будут терять очки. Лига Европы для нынешней «Севильи» — это тоже неплохой вариант, особенно учитывая смену тренера в ходе чемпионата, кадровые проблемы, дисквалификацию Банеги на последние туры. Думаю, что «Севилья» понимает, что шансов у неё пробраться в первую четвёрку не много, но тем не менее тоже после 0:3 постарается как-то себя реабилитировать.



«Севилья» на выезде играет гораздо хуже, чем у себя дома на «Рамон Санчес Писхуан», хотя этого не скажешь по последнему матчу с «Леганесом». Я думаю, что у «Севильи» есть неплохие шансы не проиграть. Я бы, может, даже сыграл бы здесь лобовую ничью за очень хороший коэффициент, но попробую остановиться на варианте: «Севилья» не проиграет. Мне кажется, что здесь ничья по большому счёту устроит и тех и других».