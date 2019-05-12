«Рома» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 37-го тура Серии А сезона-2018/19 «Рома» — «Ювентус».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.80.



«Впереди в Италии очень интересная игра: «Рома» — «Ювентус». Понятно, что «Юве» уже чемпион и выполняет свои локальные задачи. «Рома» в борьбе за место в Лиге чемпионов, поэтому у «Ромы» есть конкретная цель — непременно заработать три очка.



Раньери объявил, что уходит по окончании сезона. Наверное, не было иллюзий, что он останется на второй год. Тем не менее у Раньери есть цель — попасть в четвёрку. Честно говоря, меня «Рома» не впечатляет. В последних матчах набирает очки, но по игре она далека от образца прошлого сезона или от того, что было пару лет назад при Спаллетти.



У «Ювентуса» вопрос в мотивации. Да, есть Роналду, который хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии, но тут есть проблемы из-за великолепной игры Фабио Квальяреллы. Но я думаю, что «Юве» будет играть в атаку, стараться забить, помочь Роналду отличиться 1 или 2 раза. Получится ли это? Большой вопрос.



Что касается «Ромы», то она сделает ставку только на три очка. Ничья, по большому счёту, лишает «Рому» шансов на Лигу чемпионов. Поэтому мой прогноз — остроатакующая игра с двух сторон и тотал больше 2,5 мяча. Это вполне реально, плюс нормальный коэффициент. Это самая правильная ставка исходя из всех нюансов. Поэтому «Рома» — «Ювентус» тотал больше 2,5 мяча».



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