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«Рома» — «Ювентус»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Италии

«Рома» — «Ювентус»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Италии
Ставки

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз и сделал ставку на матч 37-го тура Серии А сезона-2018/19 «Рома» — «Ювентус». Начало встречи 12 мая 2019 года запланировано на 21:30 мск.

Ставка: победа «Ромы» с нулевой форой за 1.90.

«Разность мотиваций. Плюс достаточно ярко выраженный фарт римлян, позволяющий забивать в концовках, делает для меня «Рому» если не фаворитом, то полноправным соперником. Слишком нагличать наверное, не нужно. Но с ноликом — обязательно. «Юве», правда, случается, указать сопернику на место. Но не думаю, что здесь тот самый случай».

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