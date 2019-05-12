«Зенит» – ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на матч 28-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19 «Зенит» – ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 1.71.



«Сложно прогнозировать матч, в котором одна из команд выйдет на поле, уже будучи чемпионом. С одной стороны, всё понятно, «Зенит» может не напрягаться, с другой — игра домашняя, соперник принципиальный, поэтому совсем уж не думать о результате не получается.



Что касается «армейцев», они растеряли много очков во 2-м круге в матчах с середняками и аутсайдерами и сейчас отстают даже от третьей, лигочемпионской позиции. Но шанс догнать и опередить конкурентов еще имеется, но для этого нужно обыграть на выезде нового чемпиона страны.



Думаю, игра должна получиться яркой и зрелищной. «Зенит» может позволить себе сыграть в удовольствие, а ЦСКА нуждается в очках как никогда. То есть отсиживаться в обороне никто не будет. Жду от матча голов обеих команд».