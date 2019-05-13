Словакия — Канада: букмекеры назвали фаворита матча ЧМ-2019 по хоккею

13 мая сборная сборные Словакии и Канады сыграют на ЧМ-2019 по хоккею. Начало встречи — в 21:15 мск.



Поставить на победу канадцев в основное время можно с коэффициентом 1.32. Это примерно 71% вероятности. Сделать ставку на сборную Словакии можно за 6.70 (14%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 6.50 (15%).



Шансы Канады победить с учётом овертайма и буллитов эксперты оценили коэффициентом 1.18. На хозяев турнира можно поставить за 4.85.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.00. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.80.



Наиболее вероятный исход встречи, по оценке аналитиков, — победа Канады со счётом 3:1 (коэффициент 13.00).



Канадцы начали турнир с поражения от Финляндии (1:3), а затем разгромили Великобританию (8:0). Словаки сначала обыграли США (4:1), а затем уступили финнам (2:4).