Россия — Чехия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Россия — Чехия. Встреча состоится сегодня, 13 мая, начало — в 17:15 мск.



Ставка: победа Чехии с форой (+1,5) за 1.90.



«Пока создаётся впечатление, что сборная России уязвима к атакам с ходу и испытывает трудности при переходе в оборону. Если это не вызвано экономией сил в связи с низким уровнем соперников, проблем избежать не удастся: перехватить и убежать нынешняя Чехия умеет на зависть.



Раз уж норвежцы и австрийцы стабильно создавали остроту резкими контратаками, то чехи с Ворачеком, Палатом, Враной и Коваржем смогут подходить к воротам за несколько секунд. Умение перейти из обороны в нападение парой быстрых передач они наглядно продемонстрировали в поединке со Швецией (5:2).



Подопечные Милоша Ржиги очень понравились на старте турнира. Они очень смело действовали с грозными шведами (вчистую переиграли их в первом периоде), не стеснялись идти в чужую зону большими силами и даже выстояли в трудные минуты. А затем просто разнесли сборную Норвегии (7:2), решив все вопросы за 25 минут.



В связи с этим есть подозрение, что букмекеры немного переоценивают сборную России. Чехи великолепно готовы физически, наши хоккеисты на старте ЧМ-2019 выглядят тяжелее. Плюс предыдущую встречу подопечные Ильи Воробьёва провели на день позже — после тяжёлого сезона и перелётов этот фактор способен сказаться.



Разумеется, шансы россиян всё равно выше — слишком уж мощный у них состав. Но едва ли игра получится простой. С качеством хоккея у чехов порядок, а трибуны в соседней Братиславе явно будут на их стороне. П2 с форой "+1,5" за 1.90 — достойный вариант, можно даже проверить лобовую ничью за мощные 5.20.



Также есть пара любопытных вариантов в личной статистике. ТБ 0,5 очка Малкина и Кузнецова идёт с одинаковым коэффициентом 1.85. Оба получают много времени в большинстве и фактически ведут игру команды. В матче с топ-соперником нагрузка на лидеров увеличивается, так что можно взять одну из этих ставок по вкусу.



Предложение посмелее — ТБ 0,5 очка Сергачёва за 2.55. Михаил часто выходит с ведущими тройками, старается обострять, смело подключается к атакам и не стесняется бросать. Ну и играет в большинстве. Вариант опасный, но за такой коэффициент рассмотреть стоит. Зацепить передачу ему вполне по силам».

Россия — Чехия. Прогноз: Малкин вновь не уйдёт без очков Сборная России проведёт третий матч на ЧМ-2019.