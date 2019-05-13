Россия – Чехия: прогноз Виктора Гусева на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и Чехии. Игра состоится сегодня, 13 мая, в Братиславе на арене «Ондрея Непелы».



Ставка: победа России в основное время за 1.68.



«Для сборной России грядет пока что самое серьёзное испытание на старте чемпионата мира по хоккею. Наша команда встретится с национальной сборной Чехии, которая находится в очень неплохой форме.



В первых встречах обе команды одержали победы над своими соперниками. Сборная России без проблем одолела скромную команду Норвегии со счётом 5:2. Чехия же довольно неожиданно победила действующих чемпионов мира из Швеции с таким же счётом. Данный расклад сил говорит в пользу нашего соперника, который уже сыграл с топовой командой и сумел победить.



Тем не менее я считаю, что наша команда является фаворитом грядущего матча. У нас подобрался отличный состав со множеством хоккеистов из НХЛ. Чехи же ещё ждут некоторых игроков, которые могут к ним присоединиться. В 14 последних очных матчах наша команда выиграла 10 поединков у Чехии. Думаю, так будет и на этот раз. Исходя из этого, ставлю на победу сборной России», — сказал Гусев.