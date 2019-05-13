США – Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными США и Финляндии. Игра состоится сегодня, 13 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа США в основное время за 1.80.



«У финнов не сказать, что команда молодая, но есть молодой нападающий Каапо Какко, автор победной шайбы на молодёжном чемпионате мира. Он уже здесь, в Словакии смог отличиться пять раз! Очень выделяется в команде. Но в то же время у финнов есть тактические ошибки, и американцы должны ими в полной мере воспользоваться, в отличие от словаков и канадцев.



Американцы должны показать свои лучшие качества в этом матче, они — одни из фаворитов чемпионата. Францию американцы обыграли легко. Думаю, США — это та команда, с которой нельзя ошибаться, потому что они этого не прощают, поэтому предполагаю, что американцы выиграют в этом матче. Финны играют первые матчи против фаворитов этого чемпионата, и думаю, что на три игры с такими сильными соперниками их не хватит. Им удалось выиграть две предыдущих игры, но можно сказать, что удача была на их стороне, два раза забили в пустые ворота. Ставлю в этом матче на победу США», — сказал Вуйтек.