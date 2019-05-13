Бесплатная ставка за точный счёт в матче Россия — Чехия

Специально для читателей «Чемпионата» стартовал конкурс прогнозов к матчу Россия — Чехия от букмекерской компании «Фонбет». Призовой фонд составляет 5000 рублей, которые разделят между собой 10 победителей.



Для участия в розыгрыше вам надо угадать точный счёт матча чемпионата мира по хоккею между Россией и Чехией. Прогнозы принимаются исключительно в комментариях к статье с конкурсом прогнозов.



Бесплатную ставку на 500 рублей получат первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счёт встречи. Для участия в конкурсе нужно обязательно зарегистрироваться в БК «Фонбет» до начала матча Россия — Чехия, который стартует в 17:15 мск сегодня, 13 мая.



Оставляйте свои прогнозы и читайте полные условия в статье-конкурсе.