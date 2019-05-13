Словакия – Канада: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМХ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Словакии и Канады. Игра состоится сегодня, 13 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Канады в 1 шайбу или больше за 1.38.



«Говорить мне почему-то трудно, но тем не менее думаю, что канадцы против хозяев чемпионата постараются очень достойно сыграть и победить их. Я рискну предположить, что счёт будет небольшой, канадцы выиграют с преимуществом в одну шайбу. Им надо себя показывать, на что они в принципе в этой игре могут рассчитывать. Не просто же так они так долго летели в Европу на этот чемпионат. Они ведь что-то умеют же, умеют много. С реализацией иногда проблемы, но побеждать словаков им надо. Приезжают они по большому счёту отдыхать, телевизоры бить. В матче же у них всё должно быть хорошо, и они выиграют», — сказал Кожевников.