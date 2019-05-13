Норвегия – Швеция: прогноз и ставка Александра Кожевникова на матч ЧМХ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Норвегии и Швеции. Игра состоится сегодня, 13 мая, в Братиславе на арене Ондрея Непелы.



Ставка: победа Швеции как минимум в 4 шайбы за 1.72.



«У шведов сейчас уже такая ситуация, что им снова просто некуда деваться. Всё-таки прошлогодние чемпионы мира. Какие-то странные и непонятные игры у них на этом турнире, давно не видел таких шведов. Я смотрел их первые игры, превосходство игроков из НХЛ над кем-то у шведов ранее не наблюдалось, так что надо меняться.



Думаю, что они не позволят норвежцам себя обыграть. Шведы, знаете, более такие, так сказать, педантичные, особенно в таких вещах. Уверен, что они победят. Должны одержать эту победу, во всяком случае, ну а там уже посмотрим. Встречаются две скандинавские сборные, соседи, по сути. Шведы сыграли тихой сапой, так безобразно играть в обороне чемпионам просто недопустимо, будто совсем другая команда у них в этом году. И тем не менее поставим-ка мы на их победу», — сказал Кожевников.