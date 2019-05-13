Букмекеры назвали фаворита в ставках на «Евровидение-2019»

14 мая в Израиле стартует конкурс песни «Евровидение-2019». Финальный этап пройдёт 18 мая. Букмекеры назвали фаворита соревнования.



По оценкам аналитиков, больше всего шансов победить у представителя Нидерландов Дункана Лоуренса, который исполнит песню Arcade. Поставить на его победу в БК «Фонбет» можно за 3.05. Это примерно 22% вероятности. Сделать ставку на то, что голландец попадет в тройку призёров, можно за 1.40.



Шансы шведского певца Джона Лундвика эксперты оценили коэффициентом 4.70 (14%). Вероятность того, что композиция Too Late for Love войдёт в тройку лучших, букмекеры оценили коэффициентом 1.80.



Поставить на победу россиянина Сергея Лазарева и его песни Scream можно за 5.80 (11%). За 1.95 можно сделать ставку на то, что певец окажется в числе призёров конкурса.



Кроме того в числе фаворитов представитель Франции Билал Ассани с песней Roi (8.00, 8%), Chingiz из Азербайджана с композицией Truth (10.00, 7%), итальянец арабского происхождения Mahmood (Soldi, 13.00, 5%) и певица с Мальты Микела Паче (Chameleon, 13.00, 5%).



Конкурс пройдёт в Тель-Авиве, в центре ярмарок. Израиль получил право проведения «Евровидения-2019» после победы Нетты Барзилай в 2018 году с песней Toy.