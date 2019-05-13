Букмекеры рассказали о шансах Лазарева на «Евровидении-2019»

14-18 мая в Израиле пройдёт конкурс песни «Евровидение-2019». От России на конкурсе выступит Сергей Лазарев, который исполнит композицию Scream.



Букмекеры прогнозируют высокое место Лазарева по итогам конкурса, россиянин — в числе фаворитов. В БК «Фонбет» поставить на победу Лазарева можно с коэффициентом 5.80, что соответствует вероятности 11%.



За 1.95 можно сделать ставку на то, что Россия попадёт в тройку призёров конкурса. Поставить на то, что Scream окажется в числе шести лучших песен «Евровидения-2019», можно за 1.23. Наконец, вероятность того, что Лазарев войдёт в топ-10, эксперты оценили коэффициентом 1.11.



Россиянин выступит во втором полуфинале 16 мая. Он выйдет на сцену под номером «13». Для Лазарева это уже второе выступление на «Евровидении». В 2016 году он занял второе место, уступив представительнице Украины Джамале. При этом по результатам зрительского голосования выступление россиянина стало лучшим. Лазарев получил также Премию Марселя Безансона в номинации «Приз зрительских симпатий».