Букмекеры оценили шансы Армении, Беларуси и Грузии на «Евровидении-2019»

14-18 мая в Израиле пройдёт конкурс песни «Евровидение-2019». В числе фаворитов — россиянин Сергей Лазарев, который исполнит песню Scream. Он почти наверняка войдёт в топ-10, а также имеет неплохие шансы войти в тройку или даже победить.



Из других стран бывшего СССР выше всего аналитики БК «Фонбет» оценили шансы азербайджанского певца Чингиза Мустафаева, известного как Chingiz. Поставить на победу его песни Truth можно с коэффициентом 10.00, что соответствует вероятности 7%.



Поставить на армянскую певицу Srbuk можно с коэффициентом 60.00 (1%). Она исполнит на конкурсе песню Walking Out.



Шансы эстонского исполнителя Виктора Крона и его композиции Storm букмекеры оценили коэффициентом 125.00. За 200.00 можно поставить на представительницу Беларуси Зену (песня Like It), Ото Немсадзе из Грузии (Sul tsin iare), латвийскую группу Carousel (That Night) и литовца Юриюса Векленко (Run with the Lions).



Конкурс пройдёт в Тель-Авиве, в центре ярмарок. Израиль получил право проведения «Евровидения-2019» после победы Нетты Барзилай в 2018 году с песней Toy.