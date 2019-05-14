Медведев — Кирьос: котировки на матч 1-го круга турнира в Риме

14 мая в 1-м круге крупного теннисного турнира в Риме россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Австралии Ником Кирьосом.



Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Кирьоса можно за 3.00 (30%).



Вероятность того, что встреча продлится как минимум 23 гейма, эксперты оценили коэффициентом 1.82. Поставить на то, что теннисисты сыграют меньше 23 геймов, можно за 1.88.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход поединка, — победа Медведева в двух сетах (коэффициент 1.85).



Медведев посеян на турнире под 12-м номером. Ранее теннисисты не встречались между собой. Победитель матча во 2-м круге сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.