Великобритания – Дания: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Великобритании и Дании. Игра состоится сегодня, 14 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа датчан в 3 шайбы или больше за 1.72.



«Дежурный будет матч. У датчан больше опыта, а у британцев проблемы с вратарями – они там не очень сильные. Сомневаюсь я, что англичане смогут выиграть у сборной Дании, поэтому поставлю на победу датчан в две-три шайбы. Опыта у них, повторюсь, больше, играют чаще, ко всему относятся ответственнее.



А что британцы? Ну явно не хоккейная команда. Я в принципе против всех таких относительно слабых команд вроде Великобритании, Дании, чтобы их в принципе не было. Считаю, что на чемпионате мира 12 команд будет более чем достаточно. А мы сейчас имеем почти 20 команд, это много. Тем не менее датчане эту встречу выиграют, команда упрямая. А разгильдяйства английского они не простят, там нет как таковых англичан в команде, зато снова в сборной Англии нам встречаются адаптированные канадцы, студенты. Всухую датчане вряд ли сыграют, но преимущество в две-три шайбы обеспечить смогут. На это давайте и поставим», — сказал Кожевников.