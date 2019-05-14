Италия – Латвия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМХ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Италии и Латвии. Игра состоится сегодня, 14 мая, в Братиславе на арене Ондрея Непелы.



Ставка: победа Латвии как минимум в 3 шайбы за 1.60.



«Латвийцам делать нечего, для них эта игра – одна из решающих. Биться они точно будут, но говорить немного тяжело, так как я не видел итальянцев в действии. Кстати, там тоже адаптированные канадские студенты играют. Они везде сейчас уже.



Латвия должна побеждать. Команда более серьёзная, там многие в КХЛ играют. Латвийцам очень нужны очки, как воздух. Будут костьми ложиться под шайбу, если вдруг что. Я бы поставил на преимущество сборной Латвии в одну-две шайбы. У них уровень совсем другой, более высокий. Кроме того они очень хорошо умеют играть от обороны.



А вот про итальянцев и их хоккей сказать ничего не могу пока что. Не знаю, какой будет счёт, но в две-три шайбы латвийцы выиграют точно. А вот если итальянцы выиграют, то, как говорится, «здравствуй, первая лига». Не факт, конечно, так как матчи ещё будут, но когда, как не сейчас, очки набирать», — сказал Кожевников.