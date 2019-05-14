Германия – Франция: прогноз Александра Кожевникова на ЧМХ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Германии и Франции. Игра состоится сегодня, 14 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: ничья в основное время за 5.50.



«Немцы, думаю, выиграют, даже несмотря на то, что сейчас у них нет той команды, которая была до этого, которая пыталась победить на Олимпиаде, играя в финале. Мы же все помним тот самый финал. Я считаю, что с французами у них дело дойдёт до овертайма или даже до буллитов, где они победу и оформят. У них побольше опыта, это очевидно. Ну вряд ли в основное время немцы дожмут своего соперника. Просто по мне, так это одинаковые команды в отдельных компонентах. Я видел игру немцев. Нет той команды, нет той мощи, нет активности. Им будет тяжело. Может, там поменяли кого-то. А я не просто же так тут прогнозы даю вам. Я смотрю игры, команды, анализирую.



Французы уж больно упрямые, как настоящие петухи. Петушиная команда. Они упрутся и будут играть. Команда там летающая. Других игр для победы у них, в отличие от немцев, может и не быть уже потом. Если только случайность какая-то вмешается. А давайте-ка сейчас всё перевернём и на основе изложенного поставим на победу французов. У немцев шансы будут ещё, тогда как трёхцветные должны брать очки именно в этой встрече», — сказал Кожевников.