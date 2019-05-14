«Вест Бромвич» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на плей-офф Чемпионшипа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа сезона-2018/19 «Вест Бромвич» — «Астон Вилла». В первом матче со счётом 2:1 победил клуб из Бирмингема.



Ставка: ничья за 3.30.



«Я посмотрел коэффициенты – самые высокие на ничью, несмотря на то что «Вест Бромвич» дома против «Астон Виллы» в этом дерби, как правило, вничью чаще всего и играет. И мне кажется, что это достаточно хорошая ставка.



Ничья всё-таки видится мне низовой – я бы не стал ставить на большое количество забитых мячей, потому что слишком высоким будет напряжение. Поэтому счёт 1:1 выглядит более вероятным, чем 0:0.



Ещё я бы поставил на удаление в этом матче, потому как, мне кажется, во втором тайме всё должно быть очень в этой паре накалено. Ставлю на красную карточку», — сказал Казаков.