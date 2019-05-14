Ставки букмекеров: Джон Сноу убьет Дейенерис в финале «Игры престолов»

13 мая вышел 5-й, предпоследний эпизод финального сезона «Игры престолов». По прогнозам букмекеров, в 6-м, последнем эпизоде погибнет Дейенерис Таргариен. А убьёт её Джон Сноу.



Сделать ставку на то, что Дейенерис погибнет, можно с коэффициентом 1.03, что соответствует вероятности 91%. Поставить на то, что она останется жива, предлагается за 10.00 (9%).



Больше всего шансов убить Дейенерис, по оценке аналитиков, у Джона Сноу. Сделать ставку на него можно с коэффициентом 1.19. За 2.77 можно поставить на Арью Старк. Вероятность того, что Дейенерис умрёт своей смертью, эксперты оценили коэффициентом 6.95. Поставить на Сансу Старк можно за 15.00, на Тириона Ланнистера — за 17.00. Шансы любого другого персонажа убить Дейенерис букмекеры оценили коэффициентом 7.60.



Финальный эпизод «Игры престолов» выйдет в свет 20 мая.