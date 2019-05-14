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Букмекеры: Бран Старк займёт трон в 6-й серии 8-го сезона «Игры престолов»

Букмекеры: Бран Старк займёт трон в 6-й серии 8-го сезона «Игры престолов»
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Вчера, 13 мая, вышел 5-й, предпоследний эпизод финального сезона «Игры престолов». По прогнозам букмекеров, в 6-м, последнем эпизоде наивысшие шансы занять Железный трон у Брана Старка.

Сделать ставку на то, что Бран Старк будет править Вестеросом в финале сериала, можно с коэффициентом 2.00 (шансы — 26.3%). За 3.20 (17%) можно сделать ставку на Джона Сноу или Сансу Старк.

Поставить на Тириона Ланнистера можно с коэффициентом 5.20 (12%). Шансы Джендри аналитики оценили коэффициентом 8.00 (10%). Сделать ставку на Арью Старк можно за 11.00 (8%).

Вероятность победы Дейенерис эксперты оценили коэффициентом 20.00 (4%). На Семвелла Тарли можно сделать ставку с коэффициентом 30.00 (3%).

Шансы Яры Грейджой и Бриенны Тарт аналитики оценили коэффициентом 100.00 (1%). Наконец, за 150.00 (0,7%) можно поставить на Давоса Сиворта.

Финальный эпизод «Игры престолов» выйдет в свет 20 мая.

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