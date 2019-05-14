Италия — Латвия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Италия — Латвия. Встреча состоится сегодня, 14 мая, начало — в 17:15 мск.



Ставка: победа Латвии с форой "-3" за 2.20.



«Сборная Латвии хороша и наверняка зацепится в очной встрече с как минимум одним из трёх фаворитов группы В. Беда лишь в том, что для выхода в плей-офф этого может не хватить. Подопечные Боба Хартли разгромили сборную Австрии на старте турнира (5:2), но ключевой матч со Швейцарией всё же проиграли (1:3).



Ещё за 4 минуты до сирены счёт был равным, но дотерпеть до овертайма не удалось. Обойти кого-то из тройки Россия-Швеция-Чехия едва ли реально, а крепкие швейцарцы получили фору в три очка. Тем не менее опускать раньше времени руки бордово-белые в последние годы не привыкли. Не выйдут в четвертьфинал, так хоть оставят о себе хорошую память.



Разница в классе команд очевидна: Латвия при Хартли сделала шаг вперёд, а Италия остаётся типичным лифтом между элитой и дивизионом ниже. «Скуадра адзурра» уступает той же Австрии, которую латвийцы в первом туре убрали с пути (хоть и не без труда). Предпосылок для сенсации не видно.



У итальянцев слабый и возрастной состав, который в лучшем случае немного превосходит сборную Великобритании. В остальном участь подопечных Клейтона Беддоуза просматривается без проблем: шесть-семь поражений в группе и борьба за выживание. Для Латвии же матч с аутсайдером — отличный способ отвести душу и добавить в уверенности.



П2 с форой "-3" за 2.20 и П2 + ТБ 4,5 шайбы за 1.73 смотрятся нормально. Можно попробовать заиграть и ставку «гол Латвии в каждом периоде» за мощные 2.90. Также неплохо выглядит ИТБ 1,5 шайбы Латвии в третьем периоде за 2.55. От Швейцарии на указанном отрезке итальянцы получили три гола, от Швеции — шесть».

Италия — Латвия. Прогноз: команда Хартли разберётся с аутсайдером Три ставки с коэффициентами выше двойки на матч ЧМ-2019.