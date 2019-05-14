Букмекеры назвали фаворитов 1-го полуфинала «Евровидения-2019»

Сегодня, 14 мая, в Израиле пройдёт 1-й полуфинал конкурса песни «Евровидение-2019». Букмекеры назвали страны, у которых наивысшие шансы попасть в решающий этап соревнования.



По оценкам аналитиков БК «Фонбет», почти наверняка в финале окажутся певица Tamta, представляющая Кипр (коэффициент 1.03), Кейт-Миллер Хадке из Австралии (1.03), Катерина Дуска из Греции (1.04), ислансдкая группа Hatari (1.12), венгр Йожеф Папай (1.14) и чешская группа Lake Malawi (1.15).



Кроме того, согласно прогнозам букмекеров, хорошие шансы пройти в финал есть у сербки Невены Божович (1.20), дуэта из Словении, состоящего из Залы Краль и Гаспера Шандля (1.40) и бельгийца Эллиота Вассамийе (1.42).



Поставить на эстонца Виктора Крона и группу Tulia из Польши можно за 1.80. Вероятность прохода в финал Конана Осириса из Португалии эксперты оценили коэффициентом 2.35. За 2.95 можно поставить на представителя Грузии Ото Немсадзе, а за 3.00 на Зену из Беларуси. Шансы Серхата из Сан-Марино аналитики оценили коэффициентом 3.20.



По оценке букмекеров, меньше всего шансов пройти в финал имеют Финляндия и Черногория. Сделать ставку на финна Darude можно с коэффициентом 7.00, а на черногорскую группу D-moll за 10.00.

Букмекеры о «Евровидении»-2019: Лазарев и фавориты — какие ставки и прогнозы? «Евровидение»-2019 стартует уже сегодня. Сергей Лазарев — в числе фаворитов. Ставить на него или на кого-то ещё? Рассказываем о прогнозах.