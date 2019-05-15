«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на финальный матч Кубка Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на финальный матч Кубка Италии сезона-2018/19 «Аталанта» — «Лацио».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.80, победа «Аталанты» за 2.60.



«Мало кто ждал, что в финале Кубка Италии сыграют «Лацио» и «Аталанта». Все ждали «Ювентус», «Милан», «Интер», возможно, «Рому», но никак не эти команды. Причём очевидно, что для «Аталанты» это невероятный успех, сезон получается потрясающий, команда борется за четвёртое место, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов.



«Лацио», провалив чемпионат, провалив Лигу Европы, сейчас имеет последний шанс хоть как-то сезон оправдать. Поэтому давление будет особое на команды – для «Лацио» это последний шанс скрасить сезон, а для «Аталанты» это исторический шанс выиграть всего второй свой Кубок Италии. Это потрясающий год для команды из Бергамо.



Я думаю, что игра будет обоюдоострой, игра будет нервная. Мне кажется, что она будет с ошибками с двух сторон. По этой причине я думаю, что можно смело делать ставку на голы. Думаю, что тотал больше 2,5 будет обязателен, особенно зная манеру игры «Аталанты».



Рискну и предположу, что Кубок Италии в этом году выиграет команда из Бергамо. Гасперини заслужил трофей, его работа феноменальна на фоне «Лацио», который испытывает достаточно серьёзные проблемы в чемпионате. Гасперини великолепно отработал сезон, и он готов к ещё одному шагу. Отдохнули в выходные лидеры команды – Гомес, Масьелло, которые не играли в чемпионате против «Дженоа». Сейчас они полны сил, чтобы наконец выиграть трофей».



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