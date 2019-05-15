Россия — Италия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМХ-2019

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и Италии. Игра состоится сегодня, 15 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.
Ставка: обе забьют за 2.15.
«В матче с Италией Россия забьёт столько, сколько сама захочет. Могут забить и девять шайб, а возможно, что забьют четыре и на этом остановятся, как, например, в матче с Австрией. Разница в классе в предстоящем матче очень большая, российские хоккеисты в этом матче будут развлекаться и уверенно победят.
В этом матче сборная России может наиграть большинство и проверить какие-то связки, а задача будет такая, что нужно быстро забить 2-3 шайбы и затем играть в своё удовольствие. Нельзя все игры проводить на пределе, в каких-то матчах против аутсайдеров группы нужно экономить силы. Правда, после матча против Италии у России будет два дня паузы между играми, и сейчас такое время, что можно будет уделить внимание на тренировках игре в неравных составах или найти оптимальное сочетание троек для будущих игр на чемпионате.
Италия – одна из самых слабых команд чемпионата, если не слабейшая. В двух первых матчах чемпионата она не смогла забросить ни одной шайбы в ворота шведов и швейцарцев. В этом матче, думаю, можно рискнуть и поставить на то, что итальянцы забьют, потому что россияне могут играть не в полную силу, расслабятся и допустят ошибку в обороне, когда в игре всё уже будет решено. Полагаю, итальянцы могут ею воспользоваться и забить», — сказал Вуйтек.
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