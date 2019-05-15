Букмекеры оценили шансы Мхитаряна попасть в заявку на финал ЛЕ в Баку
По мнению аналитиков, Генрих Мхитарян имеет высокие шансы на то, чтобы попасть в итоговую заявку лондонского «Арсенала» на финальный матч Лиги Европы в Баку. Поставить на то, что армянский полузащитник окажется в списке «канониров», можно с коэффициентом 1.25 (вероятность 75%).
Сделать ставку на то, что Мхитарян не попадёт в заявку, можно за коэффициент 3.55 (25%).
В финале Лиги Европы сразятся «Арсенал» и «Челси». Из-за политических разногласий между Арменией и Азербайджаном Мхитарян может не войти в заявку «канониров». Ранее Генрих уже дважды пропустил по этой причине еврокубковые поединки с азербайджанскими клубами.
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