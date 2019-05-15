Эксперты назвали ставки россиян на финал «Игры престолов»

20 мая выйдет в свет финальный, 6-й эпизод «Игры престолов». В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на сериал.



Среди ставок на правителя Семи Королевств 70% объёма рынка приходится на Джона Сноу. 23% поставлено на Брана Старка. Трёхглазый ворон — главный претендент на Железный трон, по оценке букмекеров.



Что касается ставок на персонажей, которые умрут в финальном эпизоде, то здесь 58% объёма рынка приходится на Серсею Ланнистер. 36% поставлено на Джона Сноу.



Самая крупная ставка, принятая БК«Фонбет» на «Игру престолов», — это 105 тыс. рублей. Игрок поставил эти деньги на то, что Бриенна Тарт выживет, с коэффициентом 2.00. 100 тыс. рублей поставил другой игрок на то, что Джон Сноу будет правителем Семи королевств (коэффициент 1.30). Кроме того в компании приняли ставку в размере 92 тыс. рублей на то, что выживет Тирион Ланнистер. Коэффициент этого пари составил 2.40.