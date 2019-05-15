Россия — Италия: прогноз Виктора Гусева на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и Италии. Игра состоится сегодня, 15 мая, в Братиславе на Арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: как минимум 8 шайб в матче за 1.75.



«Пока что наши провели три матча на чемпионате мира: 5:2 с норвежцами, 5:0 с австрийцами и 3:0 с чехами. Задача итальянцев — не вылететь обратно в низший дивизион, бороться со своими ближайшими конкурентами. Пока они с ними не играли. Был матч со швейцарцами — 0:9, со шведами — 0:8. Теперь им предстоит игра с командой Латвии. У итальянцев не останется дня отдыха перед встречей с Россией. У нас как раз будет такой день, чтобы подготовиться и собраться на матч с итальянцами. Нужно исходить из того, какими выйдут итальянцы на матч с Россией, накануне они бились с Латвией, возможно, в этой встрече забросили первую шайбу на чемпионате.



Будут ли они упираться, учитывая, что впереди те игры с ближайшими конкурентами, где они ещё могут за что-то зацепиться? Думаю, что у итальянцев будет не сильный стимул и не очень много сил, чтобы нашим противостоять. Хоккеисты из Италии играют в австрийской лиге, альпийской лиге, кто-то в чемпионатах Германии, Норвегии. До уровня КХЛ им далеко.



Два года назад у нашей команды был матч против сборной Италии. И в начале всё было довольно плотненько и близко, российские хоккеисты не очень серьёзно отнеслись к итальянцам, но под конец все раскрутилось и закончилось со счётом 10:1. Запомним эту цифру, на неё я и буду ориентироваться в прогнозе. В матче будет заброшено восемь или больше шайб, то есть тотал больше 7,5», — сказал Гусев.