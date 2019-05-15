«Арсенал» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Урал» в полуфинале Кубка России сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле.
Ставка: «Арсенал» выйдет в финал за 2.80.
«Урал» практически решил свою задачу — не попасть в стыковые матчи в РПЛ. И, конечно, ему бы хотелось пробраться в финал Кубка России, это станет большим достижением.
Что касается «Арсенала», то он проводит самый удачный сезон за время существования. Высокое место в таблице у туляков, сейчас предстоит полуфинал Кубка России. И по игре туляки отлично выглядят. Это бесспорно. Почему бы им не замахнуться на трофей? В финале можно обыграть кого угодно. Но для начала надо справиться с «Уралом».
Для меня, конечно, Тула — фаворит встречи. Очень интересно наблюдать, как в этом клубе раскрываются футболисты, которых арендуют. Все помнят, как Дзюба здесь играл. А в этом сезоне полностью раскрылся Джорджевич, великолепно выглядит Бакаев в последнее время. Очень хорошая группа поддержки у того же Джорджевича. Это и Ткачёв, и Горбатенко, и Мирзов. Берхамов может выдать классный пас, когда играет. Решить исход может любой.
«Урал» один мяч пропустит точно, это с ним постоянно происходит. Вопрос в том, пропустит ли он больше. Думаю, что да. Мне кажется, 3:1 тут даже может быть. Я бы рискнул поставить на проход «Арсенала». Очень он хорош во второй части сезона, не проигрывает, если не брать матч с «Уралом» как раз. И невольно начинаешь переживать за «Арсенал», играет команда очень интересно», — сказал Титов.
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