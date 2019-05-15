«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на полуфинал Кубка России

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в полуфинале Кубка России сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону.



Ставки: проход «Ростова» за 1.70, ТМ 2 мячей за 2.00.

«Главный матч для «Ростова» в весенней части — ответная игра полуфинала Кубка России против «Локомотива». Счёт 2:2 в первой игре оставляет «Ростову» неплохие шансы на выход в финал, как это было, например, в четвертьфинале с «Краснодаром». Там тоже было 2:2 на выезде, а дома «Ростов» добился необходимого результата, поймав в концовке соперника на контратаке и выиграв 1:0.



Думаю, «Ростов» примерно так же будет строить игру против «Локомотива». Валерий Карпин говорил, что мотивировать футболистов на игру чемпионата всё сложнее и сложнее. На Кубок России с мотивацией проблем не будет. Мне кажется, «Ростов» всё поставит на карту в этой игре. Да, потеря Сигурдарссона и Паршивлюка — это серьёзно. Но обойма достаточно широкая у «Ростова». Можно ориентироваться в атаке на Шомуродова, возможно, в связке с Ионовым.



Мне кажется, «Ростов» — небольшой фаворит, учитывая результат первого матча. Да, у «Локомотива» проверенный боец плей-офф Юрий Сёмин. Он настроит команду. Но отсутствие Фарфана, который в матче чемпионата принёс победу «железнодорожникам» над «Ростовом», может оказаться решающим фактором.



Я бы попробовал сыграть проход «Ростова» за 1.7. Ну и голов в ответной игре много быть не должно, в отличие от первой встречи. «Тотал меньше 2 мячей» за 2.0».