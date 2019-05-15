Букмекеры резко понизили коэффициент на победу Австралии на «Евровидении»-2019

Вчера состоялся 1-й полуфинал конкурса песни «Евровидение»-2019. По его итогам в решающий этап прошли представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.



Букмекеры резко снизили коэффициент на победу Кейт-Миллер Хадке из Австралии. Сейчас поставить на её победу можно с коэффициентом 8.00. Выше оцениваются только шансы Нидерландов (2.75), Швеции (5.10) и России (7.00). Перед стартом полуфинала поставить на австралийку можно было с коэффициентом 19.00, она не попадала даже в десятку главных претендентов на победу.



2-й полуфинал конкурса состоится завтра, 16 мая, в нём выступит представитель России Сергей Лазарев. Финал «Евровидения»-2019 пройдёт 18 мая.

Букмекеры о «Евровидении»-2019: Лазарев и фавориты — какие ставки и прогнозы? «Евровидение»-2019 стартует уже сегодня. Сергей Лазарев — в числе фаворитов. Ставить на него или на кого-то ещё? Рассказываем о прогнозах.