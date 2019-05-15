«Арсенал» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч полуфинала Кубка России

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Урал» в полуфинале Кубка России сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле.



Ставки: ничья в первом тайме за 1.99, второй тайм результативнее первого за 2.05.



«Здесь в процентном соотношении есть небольшое преимущество у «Урала», домашний матч он выиграл и не пропустил (1:0). Конечно, по весне «Арсенал» всех восхищает, действует уверенно в чемпионате. В весенней части единственное поражение туляки потерпели как раз в Екатеринбурге в кубковой игре. А так они надёжно действуют что впереди, что сзади.



Если брать последние матчи, то мы видели неплохой первый тайм в игре с «Локомотивом», более-менее хороший тайм с забитым мячом в Махачкале. Со «Спартаком» очень здорово сыграли в первом тайме. Может быть, «Арсенал» сделает ставку именно на первые 45 минут, чтобы как-то попытаться подавить «Урал». Но команда у Парфенова опытная. Он знает, как нужно действовать в этих раундах плей-офф. Не забываем, что последний Кубок России был выигран «Тосно» под руководством Дмитрия Парфенова.



Отсутствие главного нападающего «Арсенала» Луки Джорджевича может стать проблемой для туляков. Поэтому, думаю, в первом тайме рисковать особенно никто не будет, потому что все понимают, как много стоит на кону. Если «Арсенал» понесётся вперёд и пропустит, надо будет забивать уже три. Если же хозяева сыграют аккуратно, присматриваясь к сопернику, то эту игру и «Урал» подхватит. А вот уже во втором тайме, может быть, придётся кому-то рисковать. Если забьёт два «Арсенал», то уже «Урал» побежит отыгрываться.



Думаю, в первом тайме большого количества голов не забьют команды. Даже, может быть, вообще мячей не будет. Я бы рассмотрел вариант «ничья в первом тайме» за 1,99. Ну а также сыграл бы «второй тайм результативнее первого». Думаю, основные события произойдут после перерыва».