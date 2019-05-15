«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в полуфинале Кубка России сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону.
Ставка: меньше 2 голов в матче за 2.00.
«Ростов», как мы знаем, очень неплохо выглядит с лидерами, но не лучшим образом играет с командами из нижней части таблицы. С «Динамо» матч точно нельзя записать в актив ростовчанам, только благодаря идеальной игре Песьякова удалось не проиграть.
В этом полуфинальном матче очень важно для «Ростова» наличие Романа Ерёменко. С ним «Ростов» одна команда, без него — совсем другая. Интересно, конечно, что он пропустил два года, а настолько быстро вошёл в форму. Для меня это удивительно. Игру с «Динамо» он пропустил, но против «Локомотива» вроде бы должен сыграть.
У «Локомотива» огромный ресурс, длинная «скамейка». Это одна из самых сбалансированных команд у нас в чемпионате. Там почти всегда можно выпустить футболиста, который игру усилит.
Но здесь «Локомотиву» нужно забивать. «Ростов» однозначно будет играть от обороны, будет выбегать в контратаки. По статусу и квалификации «Локомотив» на другой ступени, но «Ростов» понимает, как нужно действовать, и он умеет обороняться. Так что здесь я много голов не жду. Поставил бы на тотал меньше 1,5 мяча», — сказал Титов.
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