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«Ростов» – «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/2 финала Кубка России

«Ростов» – «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/2 финала Кубка России
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив» в рамках полуфинала Кубка России сезона-2018/19. Игра состоится сегодня, 15 мая, и начнётся в 19:30 мск.

Ставка: ничья за 3.05.

«Первая встреча завершилась со счётом 2:2, что, конечно, даёт преимущество «Ростову» в ответной игре. «Локомотив» полезет вперёд, а для команды Карпина это манна небесная – играть вторым номером на контратаках.

Для «Ростова» Кубок России – последний шанс попасть в еврокубки. «Локомотив» же будет играть в Лиге чемпионов. Да и вообще у ростовчан очень хорошая оборона. Я думаю, что жёлто-синие удержат тот гандикап, который они добыли на выезде», — сказал Ловчев.

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